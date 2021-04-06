В Санкт-Петербурге на ремонт закроют станцию метро «Ладожская»

Автор: Александр Селиванов
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Проект капитального ремонта в настоящее время проходит экспертизу.

По информации издания «Деловой Петербург», на ремонт планируется закрыть станцию метро «Ладожская».

Отмечается, что станцию планируется закрыть только в следующем году.

В настоящее время проект капитального ремонта проходит экспертизу. Станцию планируют закрыть после получения положительного заключения.

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05.04.2021 93
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