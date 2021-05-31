Тем не менее, спиртное будет доступно в кафе и ресторанах.

В первый день лета в магазинах Ленинградской области не будут продавать алкогольные напитки. Такую меру ввели в связи с наступлением Международного дня защиты детей, передаёт 47news со ссылкой на региональную администрацию.

Запрет будет действовать с 22:00 31 мая до 9:00 2 июня. Под него попадают пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. При этом алкоголь можно будет приобрести в кафе и ресторанах. Нарушители могут поплатиться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей.