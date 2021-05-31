Сейчас на территории будущего заказника обитает более 70 видов птиц и 18 видов млекопитающих. Кроме того, здесь растет 600 видов краснокнижных растений.

В Санкт-Петебурге на территории поселка Стрельна неподалеку от границы с Ленобластью появится новый заказник «Шунгеровский». Заказник будет поделен Волхонским шоссе на две территории — лесопарк и долина реки Кикенки. Сейчас здесь обитает более 70 видов птиц и 18 видов млекопитающих. Кроме того, на территории растет 600 видов краснокнижных растений.

«Создание государственного заказника станет важным шагом в сохранении этого уникального объекта природы. Необходимо провести весь комплекс мероприятий по приведению территории в состояние, соответствующее ее новому статусу», – заявил Александр Беглов на рабочем совещании.

На охраняемой природной территории будет запрещено движение транспорта, строительство, а также разведение огня и вырубка лесов. Создание свалок и уничтожение животных также будет под категорическим запретом. В будущем на территории появится экологический маршрут.