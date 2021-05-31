Во Всеволожскую клиническую больницу поступили 13 новых автомобилей «Лада Ларгус»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel.ru
Фото: 47channel.ru

Новые автомобили «Лада Ларгус» с улучшенной комплектаций будут выезжать на неотложные вызовы.

Автопарк Всеволожской клинической больницы пополнили новые автомобили для бригады неотложной помощи. Новые «Лада Ларгус» с улучшенной комплектацией в количестве 13 единиц будут выезжать на квартирные вызовы.

Новые машины не станут полноценной заменой скорой, однако они также будут выезжать на неотложные вызовы. Ранее в больнице не было бригад неотложной помощи.

«Бригады будут оказывать именно неотложную помощь, когда нет угрозы жизни и не требуется экстренная госпитализация. На данный момент мы занимаемся организационной работой — разрабатываем положение и порядок функционирования службы, должностные инструкции, чек-листы, подбираем специалистов, обеспечиваем их оборудованием и расходными материалами. Это большая работа, но мы планируем в ближайший месяц-полтора выпустить бригады на линию», — Евгения Обидина, завотделением неотложной помощи Всеволожской больницы
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