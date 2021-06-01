Детей и подростков бесплатно впустят в Ленинградский зоопарк в честь праздника

На входе нужно будет предъявить удостоверение личности или справку из школы.

По информации пресс-службы Ленинградского зоопарка, вход на территорию комплекса будет бесплатным для детей и подростком 1 июня в честь Дня защиты детей.

Специалисты подготовили програму для юных натуралистов. Полная информация о всех мероприятиях проходящих в этот день в зоопарке доступна по ссылке.

В пресс-службе добавили, что дети от 14 до 18 проходят бесплатно при предъявлении паспорта, ученического билета или справки из школы, дети младше 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении.