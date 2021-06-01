В Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал

Размер капитала для отцов предлагается установить на уровне федерального материнского капитала.

В Общественной палате предложили ввести для многодетных мужчин отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Многодетным отцам могут также снизить возраст выхода на пенсию. Предложения ОП вошли в новый федеральный проект Многодетная страна, который хотят включить в нацпроект Демография, пишет РИА Новости.

Размер капитала для отцов предлагается установить на уровне федерального материнского капитала. На него смогут претендовать мужчины, у которых в семье три и более детей.

Пенсионный возраст для многодетных отцов предлагается снизить на один год за каждого ребенка.

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Кроме того, предлагается выплачивать на каждого ребенка в многодетной семье по 2,5 тысячи рублей в месяц до момента совершеннолетия. Также предлагается разработать систему семейного налогообложения. Она станет альтернативой индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц. Налоговая ставка будет понижаться с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. В проекте указано, что семьи, воспитывающие пять и более детей, должны полностью освобождаться от налогов.