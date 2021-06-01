В «Магните» на Ижорской обвалился потолок — фото

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появились фотографии того, как в магазине «Магнит» на Ижорской улице вечером 31 мая обвалился потолок.

Отмечается, что рядом с кассой выпало сразу несколько потолочных плиток.

Во время инцидента никто из клиентов и работников магазина не пострадал.

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Выясняются все обстоятельства произошедшего.