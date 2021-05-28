Топливный торговец задержан за опасную заправку газом на «Коле»

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 26 мая около 18:00 сотрудники экономической полиции провели обыски в квартирах и офисах 59-летнего директора фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом.

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28.05.2021 221

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в составе организованной группы. Уголовное дело возбуждено в конце марта 2021 года.

Нарушения выявлены на газозаправочной станции на Мурманском шоссе. В ходе обысков изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

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