Топливный торговец задержан за опасную заправку газом на «Коле»

По информации ivbg.ru, 26 мая около 18:00 сотрудники экономической полиции провели обыски в квартирах и офисах 59-летнего директора фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом.

Вам будет интересно В Тосненском районе кот проиграл в неравной схватке с волчицей - видео Местные жители опасаются, что следующей жертвой охотницы станет кто-то из них. ﻿ По информации сообщества Подслушано в Рябово, в поселке расположенном Тосненском... 28.05.2021 221

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в составе организованной группы. Уголовное дело возбуждено в конце марта 2021 года.

Нарушения выявлены на газозаправочной станции на Мурманском шоссе. В ходе обысков изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.