Юные танцоры из Тихвина завоевали Гран-при Всероссийского конкурса

Но это не единственная награда воспитанников Тихвинского центра детского творчества, завоеванная на Всероссийском конкурсе «Юный танцор».

Коллектив эстрадно-бального танца «Энергия» удостоился самой высокой награды – Гран-при. Группа 4 (ребята в возрасте 5-6 лет) стала лауреатом 1, 2 и 3-й степени в номинации «Детский танец», а группа 1 (13-14 лет) стала трижды лауреатом 1-й степени в номинации «Парный танец».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти впервые состоится театральный фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация». Мероприятие будет проходить 12-14 июня в Выборгском замке и библиотеке Алвара Аалто.