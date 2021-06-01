После совершения двойного убийства, мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако по дороге не справился с управлением и был задержан полицейскими.

Суд в Ленинградской области вынес приговор рабочему-вахтовику, убившему двух своих коллег — ближайшие 17 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Конфликт состоялся 18 декабря 2019 года в районе деревни Куровицы. Пьяное застолье троих мужчин в вагончике рабочего городка привело к поножовщине. Один из рабочих схватился за нож и ударил в грудь несколько раз своего коллегу. Третий мужчина, пытавшийся защитить товарища, также получил удары ножом. В итоге оба рабочих скончались на месте.

После совершения двойного убийства, мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако по дороге не справился с управлением и был задержан полицейскими.