Опубликован календарь с лучшими днями для рыбалки в июне на территории Ленобласти

В «Леноблводоканале» отметили, что первый летний месяц для рыбаков окажется сложным.

На это есть несколько причин, а именно: цветение водоемов, появление различного вида насекомых, которые являются питательным кормом для рыб. А самого рыбака начинают докучать надоедливые мошки.

Несмотря на это, самый лучший клев ждет рыбаков 1, 2 и 12 июня, 18-20 июня. Средний клев будет 3-6 июня, 13-17 июня, 21 июня, 26-30 июня. Лучше не выезжать на рыбалку 7-11 июня, 22-25 июня. В эти даты клева не будет.

Напоминаем, что перед тем как отправиться на рыбалку, ознакомьтесь с правилами рыболовства в регионе.