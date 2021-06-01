Опубликован календарь с лучшими днями для рыбалки в июне на территории Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В «Леноблводоканале» отметили, что первый летний месяц для рыбаков окажется сложным.

На это есть несколько причин, а именно: цветение водоемов, появление различного вида насекомых, которые являются питательным кормом для рыб. А самого рыбака начинают докучать надоедливые мошки.

Несмотря на это, самый лучший клев ждет рыбаков 1, 2 и 12 июня, 18-20 июня. Средний клев будет 3-6 июня, 13-17 июня, 21 июня, 26-30 июня. Лучше не выезжать на рыбалку 7-11 июня, 22-25 июня. В эти даты клева не будет.

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Напоминаем, что перед тем как отправиться на рыбалку, ознакомьтесь с правилами рыболовства в регионе.

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