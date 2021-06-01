Александр Дрозденко поздравил маленьких пациентов детского хосписа в Токсово

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: 47channel
Фото: 47channel

В день защиты детей губернатор посетил хоспис для неизлечимо больных детей в Токсово вместе с с Татьяной Булановой, Максимом Леонидовым, Анной Малышкевой и артистами шоу-балета «Тодес».

В первый день лета, 1 июня, в Ленобласти отмечается день защиты детей. Праздничную атмосферу создали и в детском хосписе в Токсово. Там в честь праздника запустили фестиваль «Вредные Советы».

Праздник провели на свежем воздухе в открытом формате — атмосферу украсили шары и фотозоны, фудтраки, шатры, зоны отдыха и сцены с разнообразными творческими коллективами.

Александр Дрозденко поздравил маленьких пациентов детского хосписа в Токсово токсово, детский хоспис, дети, день защиты детей, Александр ДрозденкоФото: 47channel
Александр Дрозденко поздравил маленьких пациентов детского хосписа в Токсово токсово, детский хоспис, дети, день защиты детей, Александр ДрозденкоФото: 47channel
Александр Дрозденко поздравил маленьких пациентов детского хосписа в Токсово токсово, детский хоспис, дети, день защиты детей, Александр ДрозденкоФото: 47channel

Губернатор Александр Дрозденко посетил праздник, чтобы пообщаться с воспитанниками детского хосписа. Губернатор приехал вместе с Татьяной Булановой, Максимом Леонидовым, Анной Малышкевой и артистами шоу-балета «Тодес».

Вам будет интересно
Александр Дрозденко поздравил маленьких пациентов детского хосписа в Токсово токсово, детский хоспис, дети, день защиты детей, Александр Дрозденко
Дрозденко: Детство - очаровательная пора, полная мечтаний, неподдельной радости, веры в чудеса
Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех жителей Ленобласти с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня В своем поздравлении Александр...
01.06.2021 78
Автор