Спасатели нашли тело подростка, который утонул, пытаясь вытащить из Невы ребенка

Трагедия произошла 12 мая во Всеволожском районе Ленобласти — 15-летний подросток утонул, пытаясь вытащить из реки ребенка. Сегодня стало известно, что спасатели нашли тело мальчика.

Тело обнаружили вечером 31 мая на берегу реки Невы у дома на улице Овцинской в поселке имени Свердлова. Утонувший подросток оказался уроженцем Таджикистана, он нигде не учился, проживал в полной семье вместе с братом и сестрой.

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Напомним, 12 мая в поселке имени Свердлова 13-летний мальчик упал в воду и начал тонуть. На помощь ребенку бросился 15-летний юноша, но не смог выбраться из воды и погиб. Тонувший в итоге не пострадал.

Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».