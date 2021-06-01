В этом году для этих целей организовали работу 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны.

В России с 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Для наблюдения за ходом единого госэкзамена открыли 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны. Свою работу будут выполнять 4 478 онлайн-наблюдателей Российского Союза Молодежи.

Наиболее многочисленный состав наблюдателей задействован в Москве на базе 6 ВУЗов. Следить они будут не только за московскими выпускниками, но и по всей России.