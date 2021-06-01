За ходом ЕГЭ в России будут наблюдать около 4,5 тысячи наблюдателей онлайн

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: 47channel.ru
Источник: 47channel.ru

В этом году для этих целей организовали работу 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны.

В России с 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Для наблюдения за ходом единого госэкзамена открыли 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны. Свою работу будут выполнять 4 478 онлайн-наблюдателей Российского Союза Молодежи.

Наиболее многочисленный состав наблюдателей задействован в Москве на базе 6 ВУЗов. Следить они будут не только за московскими выпускниками, но и по всей России.

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31.05.2021 89
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