В этом году для этих целей организовали работу 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны.
В России с 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Для наблюдения за ходом единого госэкзамена открыли 74 ситуационно-информационных центров в 60 регионах страны. Свою работу будут выполнять 4 478 онлайн-наблюдателей Российского Союза Молодежи.
Наиболее многочисленный состав наблюдателей задействован в Москве на базе 6 ВУЗов. Следить они будут не только за московскими выпускниками, но и по всей России.
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31.05.2021 89