Для решения проблемы в деревню прибыли представители «Ленавтодор» и лесозаготовительной компании, а также местная администрация.

В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Слудицы местные жители обратили внимание на испорченное дорожное полотно, которое превратилось в непригодное после движения загруженных лесовозов.

Для налаживания диалога и решения проблемы в деревню прибыли представители «Ленавтодор» и лесозаготовительной компании, а также местная администрация. По словам слудовчан, впервые за последние 50 лет вырубка идёт настолько активно.

Груженные лесовозы в совокупности с дождливым маем привели к разрушению дороги, даже не смотря на то, что рабочие активно посыпали аварийные участки щебнем.

В итоге встречи решили произвести ремонт в тех частях дороги, которые находятся в компетенции комитета по дорожному хозяйству. Как заявил зампред комитета Александр Нужный, расходы на ремонт будут возмещать с лесозаготовительной компании «Гриф». Гатчинское ДРСУ также примет участие в ремонтных работах после вывоза лежащих лесозаготовок. Ленавтодор в свою очередь пообещал в течение недели привести участок дороги до деревни в порядок.