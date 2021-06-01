Из-за «Алых парусов» и Евро-2020 движение в центре Петербурга ограничат с начала июня

С начала июня из-за проведения праздника «Алые паруса» и Евро-2020 в центре Петербурга планируют ограничить движение автомобилей, сообщает комитет по транспорту.

С 23:00 7 июня до 01:10 8 июня, с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня, с 23:20 12 июня до 02:30 13 июня, с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня будет запрещено движение автомобилей по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

С полуночи 4 июня до 23:00 28 июня будут закрыты парковочные зоны на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Частично ограничено движение будет с 00:00 4 июня до 10:00 28 июня на Ремесленной улице от Петровского проезда до дома 17 и на Биржевой площади.

С 10:00 10 июня до 05:00 11 июня, с 10:00 11 июня до 05:00 12 июня будет ограничено движение транспорта по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

Напомним, праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдут очно 25 июня. А Чемпионат Европы по футболу — с 11 июня по 11 июля. Петербург примет шесть матчей.