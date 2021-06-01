Главный символ «Алых парусов» заметили у Петропавловской крепости

Во вторник, 1 июня, жители Петербурга заметили у стен Петропавловской крепости главный символ праздника выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия».

Сам праздник выпускников в этом году запланирован на 25 июня. Его проведут очно, но с ограничениями, связанными с пандемией.

Фото: Николай Гонтарь / Fiesta

Добавляется, что в этом году в честь 30-летия флага России на бриге появятся паруса, окрашенные в триколор. Кроме того, парусник порадует не только будущих выпускников, но и станет украшением Петербургского международного экономического форума, который стартует уже 2 июня в Петербурге.

Тем временем в России начался основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 2 июля. Экзамены сдадут более 724 тыс. человек, из них почти 630 тыс. — выпускники 2021 года.