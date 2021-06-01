Отходы свезут на полигон до октября 2021 года.
Власти Тихвина занялись двумя нелегальными свалками, беспокоящими местных жителей. Речь идет о скоплении отходов на улице Автомобилистов, которые занимают 28 тысяч квадратных метров, и о свалке рядом с Разъезжей улицей, распластавшейся на 14 «квадратов».
По данным сайта госзакупок, 19 мая пройдет электронный аукцион на ликвидацию обеих свалок. С потенциальным подрядчиком готовы заключить контракт на 27 миллионов 616 тысяч рублей – деньги возьмут из областного и местного бюджета.
Фото: из техзадания
Фото: из техзадания
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25.05.2021 451