Полуголый мужчина решил заняться спортом с внешней стороны балкона в Санкт-Петербурге — видео

Спортивные занятия скалолаза попали на видео прохожего.
В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилось видео того, как мужчина отжимается с внешней стороны балкона на проспекте Просвещения 36/141 в Санкт-Петербурге.
По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники полиции сняли мужчину с балкона.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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29.05.2021 465