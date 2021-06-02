Полуголый мужчина решил заняться спортом с внешней стороны балкона в Санкт-Петербурге — видео

Автор: Александр Селиванов
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Спортивные занятия скалолаза попали на видео прохожего.

В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилось видео того, как мужчина отжимается с внешней стороны балкона на проспекте Просвещения 36/141 в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники полиции сняли мужчину с балкона.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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29.05.2021 465
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