На проспекте Просвещения подростки сбежали с места ДТП — видео

Автомобиль вынесло на середину дороги после аварии.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, на проспекте Просвещения 53 корпус 1 произошла авария. Водитель автомобиля по неизвестной причине не справился с управление и автомобиль вылетел с трассы, после чего снес ограду и остановился по среди дороги.
Очевидцы сообщают, что в автомобиле были три подростка, которые благополучно скрылись с места ДТП.
— Водитель убежал. Девушка и парень нашли все что искали в машине и скрылись с места ДТП, — пишет автор поста.
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