Сбер сократил телефонное мошенничество на 30%

Автор: Сергей Агутин
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1 июня 2021 года, в преддверии Петербургского международного экономического форума, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений», организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом.

Сбер
Источник фото: TT FINANCE

Станислав Кузнецов представил «шпаргалку полицейского», в которой отражены компетенции сотрудников правоохранительных органов, необходимые для борьбы с киберпреступностью. Стремительно развивающиеся технологии практически сразу же включаются в арсенал преступников.  10 лет назад не существовало IoT-устройств, действующих по принципу «умного помощника», а сегодня именно с подобных гаджетов происходят мощнейшие DDoS-атаки на организации. Через несколько лет правоохранительным органам предстоит решать куда более сложные задачи: противостоять атакам, совершенным с помощью искусственного интеллекта, или распознавать кражу личности с помощью технологии Deepfake — объединение слов «глубинное обучение» (deep learning) и «подделка» (fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте.

«Сегодня аналитики, в том числе и Сбера, фиксируют рост случаев телефонного мошенничества. Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с этим видом преступлений. И те меры, которые мы приняли в рамках этой программы, буквально в последние несколько месяцев дали очень хороший результат — уровень случаев телефонного мошенничества с клиентами Сбера снизился не менее чем на 30%», — сказал Станислав Кузнецов.
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