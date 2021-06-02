Сбер сократил телефонное мошенничество на 30%

1 июня 2021 года, в преддверии Петербургского международного экономического форума, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений», организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом.

Станислав Кузнецов представил «шпаргалку полицейского», в которой отражены компетенции сотрудников правоохранительных органов, необходимые для борьбы с киберпреступностью. Стремительно развивающиеся технологии практически сразу же включаются в арсенал преступников. 10 лет назад не существовало IoT-устройств, действующих по принципу «умного помощника», а сегодня именно с подобных гаджетов происходят мощнейшие DDoS-атаки на организации. Через несколько лет правоохранительным органам предстоит решать куда более сложные задачи: противостоять атакам, совершенным с помощью искусственного интеллекта, или распознавать кражу личности с помощью технологии Deepfake — объединение слов «глубинное обучение» (deep learning) и «подделка» (fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте.