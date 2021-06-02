Путешественники по Серебряному ожерелью России смогут побороться за призы и бонусы

RussiaTravel.club предлагает всем желающим принять участие в онлайн-викторине «Символы Серебряного ожерелья», которая пройдет с 1 по 11 июня.

Викторина будет доступна в мессенджерах «Клуба путешествующих по Серебряному ожерелью russiatravel.club». Для участие необходимо перейти с мобильного телефона на сайт.

За каждый правильный ответ участники получат дополнительные баллы на личный счет в программе лояльности, которые можно будет обменять на ценные призы в будущих поездках по регионам Северо-Запада.

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Победителями станут пять участников, которые правильно ответили на все вопросы. Итоги будут объявлены 14 июня, победителей ждут памятные призы и подарки.

Напомним, «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов СЗФО, в том числе города Ленинградской области. С маршрутами, разработанными в 47 регионе в рамках проекта, можно познакомиться по ссылке.