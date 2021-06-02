Фото: иностранцы второй раз попались при попытке сбежать из России в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, трое граждан Индии и один гражданин Шри-Ланки без документов пытались пересечь границу России в Выборгском районе. Эти люди попались пограничникам дважды.
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02.06.2021 98
Сутками ранее их уже ловили в пограничной зоне и привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Решением Выборгского городского суда, задержанные заключены под стражу на 2 месяца.