Любопытному котенку не повезло провалиться в щель между вентиляционными шахтами квартир и вентиляцией подвала. В итоге пушистого исследователя пришлось доставать с глубины 11 метров.

В Петербурге спасли котенка, провалившегося в вентиляцию. Проворный исследователь упал с 13-го этажа в щель между вентиляционными шахтами квартир и вентиляцией подвала. Служба спасения животных «Кошкиспас» достала пушистого альпиниста с глубины 11 метров — для этого пришлось применять специальное снаряжение.

Сложность была в том, что выручать котенка пришлось «лифтом» через щель. Сосед заявителей на 9 этаже сотрудничать отказался и не дал доступ спасателям в квартиру.

Система из двух веревок и груза уже успешно применялась для спасения животных, однако доступ в заглубленную на 20 см от внешней стены шахту осуществлялся через тумбу мойки только одной рукой из положения лежа на спине.

Спасти испуганное животное удалось только с третьего раза. Аккуратными и ловкими движенями спасатели подняли котенка вверх по извилистой щели, пересекаемой трубой, на 11 метров вверх.

«В 6 рук начали выбирать веревку, холодный пот течет по спине… Первое препятствие — веревка не идет — вниз, руку глубже на сколько возможно, снова вверх — пошла… Снова препятствие, времени мало, вниз, руку глубже, вверх — не идет, кот верещит, еще раз, рука по плечо в отверстии, ура, проскочили, еще несколько метров и снова препятствие, к счастью, это уже пол квартиры, рукой за шкирку, выдергиваем котенка на белый свет!! Уфф…»

Котенок оказался на свободе и передан счастливым хозяевам.