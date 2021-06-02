Любопытному котенку не повезло провалиться в щель между вентиляционными шахтами квартир и вентиляцией подвала. В итоге пушистого исследователя пришлось доставать с глубины 11 метров.
В Петербурге спасли котенка, провалившегося в вентиляцию. Проворный исследователь упал с 13-го этажа в щель между вентиляционными шахтами квартир и вентиляцией подвала. Служба спасения животных «Кошкиспас» достала пушистого альпиниста с глубины 11 метров — для этого пришлось применять специальное снаряжение.
Сложность была в том, что выручать котенка пришлось «лифтом» через щель. Сосед заявителей на 9 этаже сотрудничать отказался и не дал доступ спасателям в квартиру.
Система из двух веревок и груза уже успешно применялась для спасения животных, однако доступ в заглубленную на 20 см от внешней стены шахту осуществлялся через тумбу мойки только одной рукой из положения лежа на спине.
Спасти испуганное животное удалось только с третьего раза. Аккуратными и ловкими движенями спасатели подняли котенка вверх по извилистой щели, пересекаемой трубой, на 11 метров вверх.
Котенок оказался на свободе и передан счастливым хозяевам.