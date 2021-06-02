Социальный проект «Цирк – детям села» охватит около 200 сел и райцентров по всей стране.

В Ленобласти пройдет шоу «Цирк – детям села», которое организовано в рамках общероссийской акции. На цирковое представление приглашены более тысячи ребят из малообеспеченных семей и воспитанников ресурсных центров 47 региона. Представление пройдет 10 июня на Фонтанке при поддержке администрации Ленобласти.

Директор Росгосцирка Сергей Беляков а также братья Эдгард и Аскольд Запашные поздравят детей с этим праздником. Социальный проект «Цирк – детям села» охватит около 200 сел и райцентров по всей стране.