Кадровые практики администрации Ленобласти признаны лучшими в России

Кадровая практика администрации губернатора и правительства Ленинградской области одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Министерством труда России отмечена практика «Организация комплексной работы по управлению кадрами как инструмент обеспечения исполнения полномочий и функций органов исполнительной власти Ленинградской области».
В рамках практики составлены квалификационные требования к должностями, автоматизировано распределение полномочий и функций, зафиксирована ответственность за их исполнение каждым конкретным сотрудником.
Все это способствует улучшению работы государственных учреждений и повышению качества предоставляемых услуг. Администрация губернатора и правительства Ленинградской области готова помочь в распространении кадровых практик в других субъектах России.