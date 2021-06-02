Кадровые практики администрации Ленобласти признаны лучшими в России

Кадровая практика администрации губернатора и правительства Ленинградской области одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Вам будет интересно Безопасно купаться можно только в четырех водоемах в Ленобласти – список Об этом Роспотребнадзор сообщает со ссылкой на исследование по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Согласно полученным результатам лабораторных исследований, вода... 02.06.2021 82

Министерством труда России отмечена практика «Организация комплексной работы по управлению кадрами как инструмент обеспечения исполнения полномочий и функций органов исполнительной власти Ленинградской области».

В рамках практики составлены квалификационные требования к должностями, автоматизировано распределение полномочий и функций, зафиксирована ответственность за их исполнение каждым конкретным сотрудником.

Все это способствует улучшению работы государственных учреждений и повышению качества предоставляемых услуг. Администрация губернатора и правительства Ленинградской области готова помочь в распространении кадровых практик в других субъектах России.