Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова

Отдых молодой пары на берегу озера потревожила маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.

В Гатчинском парке продолжают следить за жизнью молодой пары лебедей Георгия и Айседоры. Мы уже рассказывали о том, как новую невесту для Георгия привезли в Гатчину из Краснодарского края.

Семейный быт пары не обходится без трудностей. Отдых на берегу озера двух молодоженов прервала маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.

Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото лебеди, животные, Гатчинский парк, Гатчина, Белое озероФото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото лебеди, животные, Гатчинский парк, Гатчина, Белое озероФото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото лебеди, животные, Гатчинский парк, Гатчина, Белое озероФото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото лебеди, животные, Гатчинский парк, Гатчина, Белое озероФото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
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Лебедь Георгий из Гатчинского парка защитил свою невесту от назойливой норки — фото лебеди, животные, Гатчинский парк, Гатчина, Белое озеро
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