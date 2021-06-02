Отдых молодой пары на берегу озера потревожила маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.
В Гатчинском парке продолжают следить за жизнью молодой пары лебедей Георгия и Айседоры. Мы уже рассказывали о том, как новую невесту для Георгия привезли в Гатчину из Краснодарского края.
Семейный быт пары не обходится без трудностей. Отдых на берегу озера двух молодоженов прервала маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.
Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова
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