Отдых молодой пары на берегу озера потревожила маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.

В Гатчинском парке продолжают следить за жизнью молодой пары лебедей Георгия и Айседоры. Мы уже рассказывали о том, как новую невесту для Георгия привезли в Гатчину из Краснодарского края.

Семейный быт пары не обходится без трудностей. Отдых на берегу озера двух молодоженов прервала маленькая надоедливая норка. Георгию пришлось расправить крылья и грозно зашипеть, чтобы отогнать незваного гостя.

Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова Фото: Гатчинские лебеди / Галина Кулакова