«Велес» показал лисят-малышей из ясельной группы

Автор: Анастасия Щербакова
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"Велес" показал лисят-малышей из ясельной группы Центр спасения диких животных «Велес», лисята, животные

В центре спасения диких животных также отметили как важно оберегать в день защиты детей и братьев наших меньших.

Центр спасения диких животных «Велес» не обошел вниманием день защиты детей, который отмечается по всей Ленобласти 1 июня и разместил фотоподборку малышей-лисят. В «Велесе» также отметили, как важно оберегать в день защиты детей и братьев наших меньших.

"Велес" показал лисят-малышей из ясельной группы Центр спасения диких животных «Велес», лисята, животныеФото: vk.com/veles_spb
"Велес" показал лисят-малышей из ясельной группы Центр спасения диких животных «Велес», лисята, животныеФото: vk.com/veles_spb
"Велес" показал лисят-малышей из ясельной группы Центр спасения диких животных «Велес», лисята, животныеФото: vk.com/veles_spb
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"Велес" показал лисят-малышей из ясельной группы Центр спасения диких животных «Велес», лисята, животные
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