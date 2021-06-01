В центре спасения диких животных также отметили как важно оберегать в день защиты детей и братьев наших меньших.
Центр спасения диких животных «Велес» не обошел вниманием день защиты детей, который отмечается по всей Ленобласти 1 июня и разместил фотоподборку малышей-лисят. В «Велесе» также отметили, как важно оберегать в день защиты детей и братьев наших меньших.
Фото: vk.com/veles_spb
Фото: vk.com/veles_spb
Фото: vk.com/veles_spb
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