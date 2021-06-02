Эксперт считает что причина в дороговизне — подключение садоводства к газу обойдется от 600 тыс. рублей.

Ленобласть станет первым регионом, где начнется бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Газификация затронет 412 населенных пунктов в 16 районах Ленобласти. На это уйдет 4 года — с 2021 по 2025.

Однако новые поправки не касаются садоводческих товариществ. Об этом в интервью ЛенТВ24 рассказал руководитель общественной образовательной организации Predsedatel.info Антон Павленкович.

«Президент поручил — сказал, что не все граждане еще подключены к газу и стоимость высокая. Но исполнители почему-то забыли садоводческие товарищества <…> Газифицированных садоводств очень мало именно из-за дороговизны. Но все хотят, людей живет много, прописываются там. Для многих людей садоводства — это единственное жилье», — Антон Павленкович.

Эксперт считает что причина в дороговизне — подключение садоводства к газу обойдется от 600 тыс. рублей. Однако, по его словам, для многих людей садоводства являются единственным жильем.