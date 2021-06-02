На вебинарах ленинградцам рассказали о видах мошенничества и способах безопасности.

В Ленобласти прошла серия уроков по финансовой грамотности и безопасности. Студентов и сотрудников образовательных учреждений в формате вебинаров обучили финансовой безопасности — рассказали о видах мошенничества и способах их избежать, а также о методах социальной инженерии. Была затронута тема цифрового паспорта и цифровых денег.

Данные занятые направлены на формирование финансовой и цифровой грамотности в современном мире, заявляют организаторы. Организаторами выступили комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Банк ВТБ Ленинградской области.