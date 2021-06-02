Уроки финансовой грамотности прошли в образовательных учреждениях Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Финансовая грамотность и безопасность – на уроках
Фото: администрация Ленобласти

На вебинарах ленинградцам рассказали о видах мошенничества и способах безопасности.

В Ленобласти прошла серия уроков по финансовой грамотности и безопасности. Студентов и сотрудников образовательных учреждений в формате вебинаров обучили финансовой безопасности — рассказали о видах мошенничества и способах их избежать, а также о методах социальной инженерии. Была затронута тема цифрового паспорта и цифровых денег.

Данные занятые направлены на формирование финансовой и цифровой грамотности в современном мире, заявляют организаторы. Организаторами выступили комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Банк ВТБ Ленинградской области.

Вам будет интересно
Уроки финансовой грамотности прошли в образовательных учреждениях Ленобласти финансовая грамотность, Ленобласть
Ленинградцев признали одними из самых финансово грамотных жителей России
Ленобласть по итогам 2019 года вошла в число регионов России, где вырос индекс финансовой грамотности. Эксперты в рамках проекта Министерства финансов...
27.05.2020 673
Автор