Жителей Ленобласти приглашают принять участие в автоквесте «Карта времени»

Автоквест «Карта времени», посвященный 80-летию Дороги жизни, пройдет во Всеволожском районе Ленобласти в День России.
Принять участие смогут все желающие от 18 до 35 лет. Для этого необходимо иметь автомобиль, собрать команду из двух-пяти человек и до 9 июня включительно отправить заявку организаторам.
Регистрация пройдет в два этапа. Сначала все члены команды должны зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России». Затем капитан команды заполняет дополнительную заявку.
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Участникам во время квеста предстоит найти зашифрованные локации, выполнить задания и проверить команду на прочность. Более подробная информация по ссылке.