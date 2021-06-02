У перевозчика в Сосновом Бору ночью угнали несколько грузовиков и экскаваторов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
truck-3910170_1920
фото: pixabay

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств ночной кражи 10 единиц тяжелой техники. 

В отдел полиции Соснового Бора обратилась местная компания-перевозчик, у которой была совершена крупная кража тяжелой техники. Всего похитители угнали 10 единиц большегрузов и спецтехники: 2 «КамАЗа», 6 тягачей Volvo и 2 колесных экскаватора JCB и Doosan. Еще накануне вечером машины находились в автопарке.

Как узнала редакция 47news, кража была совершена со стоянки сосновоборского ООО «Северный Лес». Полиция ищет похитителей техники.

Вам будет интересно
У перевозчика в Сосновом Бору ночью угнали несколько грузовиков и экскаваторов Сосновый Бор, кража, большегрузы
Фото: иностранцы второй раз попались при попытке сбежать из России в Выборгском районе
По информации ivbg.ru, трое граждан Индии и один гражданин Шри-Ланки без документов пытались пересечь границу России в Выборгском районе. Эти...
02.06.2021 73
Автор