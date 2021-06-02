Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств ночной кражи 10 единиц тяжелой техники.

В отдел полиции Соснового Бора обратилась местная компания-перевозчик, у которой была совершена крупная кража тяжелой техники. Всего похитители угнали 10 единиц большегрузов и спецтехники: 2 «КамАЗа», 6 тягачей Volvo и 2 колесных экскаватора JCB и Doosan. Еще накануне вечером машины находились в автопарке.

Как узнала редакция 47news, кража была совершена со стоянки сосновоборского ООО «Северный Лес». Полиция ищет похитителей техники.