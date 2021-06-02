Жители Соснового Бора смогут сняться в фильме о волейболе

У жителей Соснового Бора появилась возможность попробовать себя в роли актеров массовки.
С 15 июня по 15 июля в Сосновом Бору Ленобласти пройдут съемки фильма «Чайки», который расскажет современную историю о волейболистках.
Создателям проекта необходима массовка в кадре — для съемок приглашают только жителей Соснового Бора в возрасте от 18 до 60 лет. Оставить свою заявку можно по ссылке.
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01.03.2021 467