Жители Соснового Бора смогут сняться в фильме о волейболе

Автор: Гузель Галимова
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У жителей Соснового Бора появилась возможность попробовать себя в роли актеров массовки.

С 15 июня по 15 июля в Сосновом Бору Ленобласти пройдут съемки фильма «Чайки», который расскажет современную историю о волейболистках.

Создателям проекта необходима массовка в кадре — для съемок приглашают только жителей Соснового Бора в возрасте от 18 до 60 лет. Оставить свою заявку можно по ссылке.

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01.03.2021 467
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