Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Парламентарий Виталий Милонов предложил ввести пенсионные ограничения для граждан, занимающихся именно этой деятельностью. По его словам, государственных выплат не достойны люди этой профессии.

Милонов обратил внимание на то, что коллекторы зачастую проявляют слишком много давления и агрессии на должников, в частности, могут угрожать матерям лишить их детей, если долг в микрофинансовой организации не будет погашен. Он предложил ввести ограничения на эту категорию людей, которые занимаются или занимались коллекторской деятельностью.

– Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии <…>Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им <…>, – высказался Милонов, передает РИА Новости.

При этом депутат также отметил, что запретил бы коллекторам и бывшим коллекторам не только получать пенсию, но и называть себя гражданином.