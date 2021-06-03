В Санкт-Петербурге мужчина упал с десятого этажа многоэтажки

Во время полета он зацепился за балкон восьмого этажа.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, мужчина выпал с 10 этажа дома 5/13 по улице Турку.
Выжил ли мужчина не сообщается. По словам очевидцев, во время падения он зацепился за балкон восьмого этажа.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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