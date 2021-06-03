Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, где выяснили, готовы ли жители России платить более высокие налоги. Как оказалось, 54% поддерживают такие изменения, если они принесут пользу бедным слоям населения.

Опрос показал, что 54% россиян готовы платить более высокие налоги, если государство при этом расширит возможности для бедных. Например, введет больше бесплатных госуслуг и льгот в сферах образования, здравоохранения и безопасности. Такой вариант в основном пришелся по душе респондентам 60 лет и старше.

45% россиян также согласились платить больше налогов, но при условии, что это обеспечит уверенность в широком доступе госуслуг и поддержке от государства лично им.

Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными. Такого же мнения придерживаются 28% респондентов, которые назвали в качестве причины желание наилучшим образом распоряжаться своими деньгами.

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83% россиян из опрошенных ВЦИОМ выступают за прогрессивную шкалу налогообложения: чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку, независимо от доходов, передает РБК.