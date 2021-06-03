В деревне Сярьги нашли обгоревшие останки – о пожаре сообщил сосед Николай Валуев

Пожар охватил 24 квадратных метра хозяйственных построек, расположенных в Садовом проезде в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 июня в 01:30. О пожаре сообщил депутат Госдумы, боксер и местный житель Николай Валуев. На место прибыли 11 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 02:28 – за час.

Вам будет интересно Жителя Волосово задержали за кражу у писателя Пелевина – вор маскировался под поклонника По информации ivbg.ru, в Волосово задержан 22-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, подозреваемый в краже мобильного телефона у писателя Александра... 03.06.2021 81

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам Валуева, сгоревшие постройки появились более 10 лет назад. А кому они принадлежит, депутат не знает.