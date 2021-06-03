В Янино задержали наркоторговца из даркнета

С собой у молодого человека было 50 граммов запрещенных веществ.

27-летнего молодого человека задержали в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти. Выяснилось, что в марте 2020 года он создал интернет-магазин в даркнете. Там он был и в роли администратора, и в качестве закладчика. В основном он распространял наркотики в Центральном и Московском районах Петербурга.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области полиция задержала наркоторговцев из Тихвина. А на железнодорожном вокзале Новосибирска — 64-летнюю жительницу Ленобласти. С собой она везла более 800 граммов наркотика.