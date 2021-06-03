Видео: шумное празднование кавказской свадьбы в центре Петербурга закончилось в полиции

Автор: Гузель Галимова
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Гости торжества создали огромную пробку пока зажигали файеры. Были задержаны 20 человек.

Дело в том, что свадебный кортеж из нескольких машин сильно мешал движению транспорта у Дворца бракосочетания на Английской набережной. Гости торжества, не обращая внимания на сигналы других машин и создавшуюся пробку, размахивали зажженным файерам и фотографировались. 

Позже нарушители  отправились в сторону Исаакиевского собора, там их и встретила полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На месте задержали 20 человек в возрасте от 21 до 26 лет. Практически все из них уроженцы закавказских государств. Составлены протоколы о мелком хулиганстве, а также за многочисленные нарушения ПДД. Одна из машин кортежа отправлена на штрафстоянку для проверки идентификационных номеров.

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01.06.2021 166
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