«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми – расширение маткапитала и детские льготы

Инициативы озвучены на форуме «Большой семейный совет», проведенном председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым в центре детского творчества в Москве.

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс», – отметил Дмитрий Медведев

По словам председателя, статус многодетной семьи должен быть един по всей России. В Ленинградской области 26 мая соответствующую поправку в Социальный кодекс рассмотрели в первом чтении.

На момент подготовки публикации, в регионе можно направить маткапитал или его часть на:

улучшение жилищных условий;

покупку транспорта;

приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, сельхозтехники;

путевку в санаторий и дорогу к нему.

обеспечение ребенку образования, ухода и лечения в том случае, если оно выходит за рамки ОМС.

Проект закона расширит этот список. Можно будет вкладывать маткапитал в первоначальный взнос, погашение долга и процентов при покупке и строительстве жилья, а также на лечение зубов детей и их родителей (если лечение не предусмотрено ОМС).