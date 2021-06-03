«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми – расширение маткапитала и детские льготы

Инициативы озвучены на форуме «Большой семейный совет», проведенном председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым в центре детского творчества в Москве.
«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс», – отметил Дмитрий Медведев
По словам председателя, статус многодетной семьи должен быть един по всей России. В Ленинградской области 26 мая соответствующую поправку в Социальный кодекс рассмотрели в первом чтении.
На момент подготовки публикации, в регионе можно направить маткапитал или его часть на:
- улучшение жилищных условий;
- покупку транспорта;
- приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, сельхозтехники;
- путевку в санаторий и дорогу к нему.
- обеспечение ребенку образования, ухода и лечения в том случае, если оно выходит за рамки ОМС.
Проект закона расширит этот список. Можно будет вкладывать маткапитал в первоначальный взнос, погашение долга и процентов при покупке и строительстве жилья, а также на лечение зубов детей и их родителей (если лечение не предусмотрено ОМС).