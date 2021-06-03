Суд обязал подрядчика отремонтировать улицы в Волхове по гарантии

Автор: Гузель Галимова
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Арбитражный суд Петербурга обязал строительную компанию, не должным образом отремонтировавшую улицы города Волхов, провести их гарантийное восстановление. 

Судебные приставы неоднократно направляли строительной компании требования об исполнении решения суда и предупреждения об уголовной ответственности. Но должник уклонялся от выполнения требований. Тогда в отношении компании были составлены административные протоколы.

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Только после этого подрядчик устранил дефекты дорожного покрытия. Также ему пришлось оплатить исполнительный сбор в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти.

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