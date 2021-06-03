Суд обязал подрядчика отремонтировать улицы в Волхове по гарантии

Арбитражный суд Петербурга обязал строительную компанию, не должным образом отремонтировавшую улицы города Волхов, провести их гарантийное восстановление.

Судебные приставы неоднократно направляли строительной компании требования об исполнении решения суда и предупреждения об уголовной ответственности. Но должник уклонялся от выполнения требований. Тогда в отношении компании были составлены административные протоколы.

Вам будет интересно В Ленобласти после длительного ремонта запустили движение по мостам через реки Парица и Шингарка В Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти в ночь с 31 мая на 1 июня открыли для движения транспорта два моста.... 01.06.2021 129

Только после этого подрядчик устранил дефекты дорожного покрытия. Также ему пришлось оплатить исполнительный сбор в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти.