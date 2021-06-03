Белоруссия получила $500 млн в кредит от России – это уже второй транш

Это второй транш государственного кредита России на общую сумму в $1 млрд, о предоставлении которого в декабре 2020 года распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Как сообщает Минфин Белоруссии, в соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.

А 16 октября 2020 года Белоруссия также получила кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет – для уплаты долга за российский газ и на борьбы с COVID-19.