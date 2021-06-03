Около 180 тысяч квадратных метров жилья планируется построить к 2024 году для работников комплекса по переработке этансодержащего газа.

В Кингисеппе появится новый жилой квартал на 180 тысяч квадратных метров, для заселения 10 тыс. человек. Реализацией плана занимается компания ВЭБ.РФ. Новый район будет построен в седьмом квартале Кингисеппа и будет предназначен для работников КПЭГ — комплекс по переработке этансодержащего газа.

Для того чтобы вписать микрорайон в город, будут использоваться не дорогие но красивые архитектурные решения, а также модель арендного жилья. Об этом рассказал член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Николай Цехомский.