Их реальное количество не совпало с официальными данными.

В Фонде друзей балтийской нерпы провели авиаучёты численности серого тюленя на Финском заливе. Работники Фонда уже дважды облетели залив. Об этом сообщили в группе «Спасение тюленей 699-23-99» «ВКонтакте».

Задачу специалистов облегчил вовремя выбранный сезон – у животных началась линька, поэтому многие особи выбрались на поверхность, чтобы погреть на отмелях и камнях. Данные, полученные из разных стран, объединят, чтобы узнать общее количество этих млекопитающих в Балтийском море на сегодняшний день.