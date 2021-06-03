Они завоевали победу в четырех номинациях.

Поэты из Соснового Бора проявили себя на высшем уровне в литературном конкурсе «Атомный Пегасик», победив сразу в четырех номинациях. Об этом сообщает «47channel».

Так, сосновоборцы стали лидерами в номинациях «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшие иллюстрации», а две учительницы из Соснового Бора получили премию «Лучший учитель литературы и русского языка страны Росатом». Всех победителей и участников ждет книга, в которой опубликуют их собственные произведения. Лучшие также отправятся на «Литературную смену» в Северной столице.