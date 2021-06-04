Самосвал вывалил на трассу горящий груз в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.

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В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором самосвал вывалил горящий груз на проезжую часть Комендантского проспекта.

В комментариях поддержали водителя большегруза, мотивируя это тем, что чистоту трассы будет легче восстановить, чем самосвал.

По факту произошедшего будет проведена проверка.