Самосвал вывалил на трассу горящий груз в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором самосвал вывалил горящий груз на проезжую часть Комендантского проспекта.
В комментариях поддержали водителя большегруза, мотивируя это тем, что чистоту трассы будет легче восстановить, чем самосвал.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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03.06.2021 151