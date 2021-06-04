Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Как заявил в интервью агентству ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

— На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <…> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, — сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

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