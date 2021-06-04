Видео: в Шлиссельбурге задержали автоугонщика-рецидивиста, разбиравшего краденые машины

В полицию 2 июня обратилась жительница Петербурга и сообщила, что ночью у нее угнали припаркованный у дома автомобиль Kia Rio стоимостью почти миллион рублей.

Предполагаемым угонщиком оказался 43-летний петербуржец, который уже отсидел несколько лет в тюрьме за 22 автомобильных угона. Он освободился менее года назад и принялся за старое.

В Шлиссельбурге на улице Пролетарской он арендовал гараж, где разбирал на запчасти угнанные машины корейского и японского производства или перебивал номера, а затем продавал их, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину задержали с поличным. Он попытался скрыться, но передумал после предупредительного выстрела. В гараже своего часа ждали еще пять машин. Подозреваемый задержан.