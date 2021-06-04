Пострадали 4-летняя девочка и 11-летний школьник.

В Санкт-Петербурге самокатчики продолжают сбивать прохожих. На этот раз их жертвами стали дети – четырехлетняя девочка, на которую наехали в Выборгском районе, и 11-летний школьник.

По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, девочке после столкновения с неосторожными самокатчиками получила ссадины и травмы лица, а вот мальчику повезло куда меньше – он сломал руку. Сами виновники, однако, помогать пострадавшим не стали и просто сбежали. Теперь их ищут правоохранители.