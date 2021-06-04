Сбер представил первый офис нового поколения в Санкт-Петербурге

Сбербанк представил первый офис нового формата в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, 160. Теперь, наряду с финансовыми услугами, клиенты банка смогут воспользоваться самыми популярными решениями экосистемы Сбера.

В новых офисах появились зоны, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okko, воспользоваться услугами СБЕР ЕАПТЕКИ, первой аптеки в городе, которая расположена на территории отделения; подключиться к мобильному оператору, зарядить телефон, купить билеты в кино, отправить посылку или получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики.

В комфортной среде универсальные менеджеры Сбера помогут разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию.

В офисе установлены банкоматы нового поколения. Они оснащены расширенным функционалом, в частности, распознают голос клиента и понимают его предпочтения. Устройство также позволяет воспользоваться сервисами экосистемы: заказать такси, еду или продукты.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Трансформация бренда в прошлом году ожидаемо повлекла за собой и изменение формата общения с нашими клиентами. Мы расширяем границы и создаём совершенно другое представление о клиентском сервисе. Теперь каждый новый офис Сбера представляет собой настоящий хаб экосистемы – здесь представлены самые популярные сервисы и услуги, причём и финансовые, и нефинансовые. Это современная комфортная территория, а наши сотрудники – это своего рода проводники в мир сервисов Сбера».